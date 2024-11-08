Відомий український ведучий висловився про пропозиції від політиків: "Було до десяти разів"

Український ведучий Григорій Решетнік, який нещодавно викрив своє ставлення до співачки Надії Мейхер, розповів про свої політичні амбіції.

Ведучий зізнається, що регулярно отримував пропозиції піти у політику та змінювати державу. Зокрема, Григорій пригадав щонайменше до 10 таких звернень. Проте, за словами шоумена, його відповідь була завжди негативною. Решетнік свої відмови пояснює тим, що він "занадто чесна і порядна людина".

"Це можна порахувати – 5-10, до десяти разів. Так завуальовано: "Григорій, ви успішний, популярний, чи не розглядаєте ви можливість такої співпраці і взагалі підтримки? А чим би ми могли бути корисними один для одного?" Ну якось так починається розмова. Я віджартовувався від запитання. Казав, що не на часі, і я якось не готовий. Я завжди знаходив аргументи. Для мене важлива свобода. І взагалі, я занадто порядна і чесна людина для політики", - сказав ведучий в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Григорій Решетнік / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Тим не менш, зірка поділився, що все ж підтримує зв'язок з політиками, оскільки має декількох знайомих з тієї сфери. І зізнається, що не всі з них "зламані" системою.

"У мене дуже багато знайомих з різних сфер діяльності. І я, мабуть, би не узагальнював, хоча, звичайно, тенденції лякають, але індивідуально підходив – є порядні люди. Але, на жаль, їх одиниці. Бо система дуже сильно ламає", - пояснив знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Григорій Решетнік з дружиною повідомив про здійснення коштовної мрії його багатодітної родини.

Читайте також: