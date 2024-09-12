Відомий український ведучий-воїн висловився про Потапа й чоловіків-втікачів: "Не потисну руку"

Телеведучий та актор, а нині військовослужбовець Даніель Салем висловився про поведінку скандального репера та продюсера Потапа.

Так, Даніель спрогнозував, якою буде його реакція на повернення продюсера до України. За словами ведучого, він не буде спілкуватися з зіркою та навіть не потисне йому руку. Що ж до решти чоловіків, які виїхали з України під час війни, Салем судити не береться.

"Не потисну руку точно. Якщо спробують зі мною заговорити, то я їм не раджу. У мене є друзі, які поїхали. По-перше, ми не знаємо історію кожної людини. Я проти того, щоб українці говорили погано про українців загалом. А якщо говорити про Потапа, то для мене це дивна історія. Якщо вони поїхали, то, напевно, так краще – нехай не заважають", - розповів Даніель у коментарі "Тур зірами".

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Окрім того, військовослужбовець розповів про свою колишню дружину та доньку, які наразі проживають за кордоном. Знаменитість впевнений, що вони у майбутньому повернуться на Батьківщину, а поки лише іноді у відпустці він може зустрітися з донечкою в Україні.

"Мені не подобається, коли українці кажуть, що в Україні немає майбутнього. Може, у них немає, але в України – найкраще майбутнє. Зараз я вважаю, нехай (донька – прим. ред.) буде за кордоном, вчиться там і потім повернеться з досвідом. Буде тут, думаю. Не те, щоб я можу говорити за власну донечку, але вона так любить Україну. Вона так плакала, коли треба було їхати. Думаю, вона й мама її точно повернуться", - додав Салем.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Lida Lee на тлі чуток про роман з Даніелем Салемом розкрила подробиці їхніх справжніх стосунків.

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