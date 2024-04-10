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Відомий український ведучий вперше після розлучення закрутив новий роман і показався з коханою

Відомий український ведучий вперше після розлучення закрутив новий роман і показався з коханою

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Схоже, Славі Дьоміну нарешті вдалося зустріти своє кохання.

Український ведучий Слава Дьомін вперше після розлучення натякнув, що більше не самотній.

У своєму Instagram шоумен дав зрозуміти, що нарешті зустрів своє кохання. Зокрема, ведучий опублікував знімок, де він тримається за руку із загадковою обраницею. Також на кадрі можна побачити чималий букет червоних троянд, які Слава подарував обраниці.

"Коли кльово", - коротко підписав кадри із загадковою незнайомкою ведучий.

Слава Дьомін із ймовірною коханою / © instagram.com/slavademin_official
Слава Дьомін із ймовірною коханою / Фото: instagram.com/slavademin_official

Щоправда, більше подробиць Дьомін не став розповідати, але з романтичного фото можна зробити висновок, що вони – пара. Ведучий також не квапиться розсекречувати обраницю, яка позувала поруч із ним.

Зазначимо, Слава Дьомін 13 років прожив у шлюбі з тренеркою Ксенією Міщенко. Однак на початку 2021 року шоумен оголосив, що вони розлучаються. Колишнє подружжя разом виховує 13-річного сина Владислава.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що акторка Катерина Кістень більше не самотня. Артистка у Швеції закрутила роман з іноземцем.

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