Відомий український ведучий втрапив у гучний скандал через новорічний корпоратив: його реакція

Український телеведучий і блогер Анатолій Анатоліч відіграє святковий корпоратив, куди його запросила скандальна блогерка Анна Алхім.

До слова, нещодавно блогер засуджував Алхім за її неоднозначну позицію під час повномасштабного вторгнення. Зокрема, у своєму фотоблогу під час однієї з трансляцій, він обурився поведінкою Анни, яка розповідала про ганебний російський серіал "Слово пацана" і слухала виконавців з країни-агресорки.

"Блогери-мільйонники розповідали про "Слова пацана", Аня Алхім про це теж розповідала. Ми з нею навіть іноді спілкуємося. Вона буває місцями адекватна. Але при тому вона слухає то Асті, то розповідає про "Слово пацана". Це просто хр*нь", - ділився напередодні скандалу інтерв'юер.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Втім, його позиція несподівано змінилася. Так, 26 грудня Анатолій Анатоліч виступить на заході у блогерки. Також серед спікерів можна побачити Гаріка Корогодського. Разом з ними на сцені будуть учасниця Нацвідбору на "Євробачення-2024", співачка SKYLERR і Нікіта Кісельов. Вартість квитків – величезна. Залежно від тарифу, участь у заході коштує від 5 до 38 тис грн. За такі гроші скандальна Алхім пропонує шоу, фуршет з ікрою та шампанським, закритий обід з нею і подарунки.

Анатолій Анатоліч вже прокоментував ситуацію. Він наголосив, що його місією буде переконати всіх присутніх у залі, що російський контент і музика є неприпустимими в українському просторі. І додав, що проведе збір для ЗСУ.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Аню знаю давно і неодноразово сам "цькував її носом" в її власні зашквари. Я погодився на участь у Алхім з умовою, що вона публічно для пʼятсот своїх гостей і мільйонів підписників відправить на х*й Асті та скаже, що "Слово пацана" дивляться д*вбо*оби. Я із задоволенням скористаюсь можливістю донести подібні меседжі для великої аудиторії Анни Алхім. Події веду тільки українською. Але головне, що це не "корпоратив", а назва форуму для підписників. Дискотеки та пияцтва там не буде. На цьому форумі я проведу великий збір на допомогу ЗСУ", - прокоментував інтерв'юер Telegram-каналу "Культурна Прачечна".

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч заплатив штраф і розповів про причини. Також стала відома сума, яку віддав блогер за правопорушення.

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