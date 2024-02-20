Відомий український ведучий здивував, як батько Володимира Зеленського був його викладачем

Український ведучий Анатолій Анатоліч розповів, як його викладачем в Криворізькому університеті був батько президента України Володимира Зеленського – Олександр Семенович.

Так, Олександр Семенович вже тривалий час є доктором наук і завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного університету. Анатолій Анатоліч пригадав, як свого часу він викладав йому одну з дисциплін і зізнався, якими рисами володів Олександр Зеленський. За словами ведучого, з батьком президента неможливо було домовитися і тим паче дати хабар:

Батько Володимира Зеленського. Фото: скриншот з відео

"Олександр Семенович – людина дуже принципова, з якою неможливо було домовитися. Навіть були викладачі, до яких могли підійти і сказати: "Це ж Толя, він там грає в КВК", на той час. Ні, до нього нереально було підійти. І не те, щоб я переживаю, що до мене прийде СБУ. Тато президента хабарі не брав", - поділився знаменитість у програмі "Ранок у великому місті".

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч розповідав про спроби втретє стати на військовий облік. І зізнався, чому його оштрафували поблизу ТЦК.

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