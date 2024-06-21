Відомий український ведучий зізнався, чи має бронь від мобілізації: "Дані обов'язково оновлю"

Український ведучий Григорій Герман чесно відповів, чи має бронювання від мобілізації.

Як зізнається знаменитість, зараз він точно не знає, чи має бронь. І припускає, що, можливо, його документи проходять етап перебронювання, адже раніше він уже належав до тієї частини українців, яка підпадала під бронювання.

"Мобілізація – абсолютна необхідність для держави. У мене було бронювання. Що зараз, я, чесно кажучи, не знаю. Мої документи лежать на каналі. Юристи, наскільки я розумію, зараз займаються процесом перебронювання. На сьогодні я не знаю, що там. Але дані я обов'язково оновлю", - розповів ведучий в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Григорій Герман. Фото: Facebook Григорія Германа

До того ж Григорій не виключає, що в майбутньому країна вбачатиме потребу вручити йому повістку. За словами ведучого, у такому разі він не буде переховуватися від ТЦК та чесно доєднається до лав ЗСУ.

"Треба буде пройти ВЛК – обов'язково зроблю. Подивимось. Якщо країна зрозуміє, що я потрібен їй як людина, яка може робити пропагандистській продукт, то буду продовжувати далі. Якщо країна зрозуміє, що я їй потрібен в якомусь іншому стані – гаразд, буде інший стан", – додав Герман.

Читайте також: