Відомий український ведучий зізнався, чому Руслана Писанка приховувала онкологію та про що шкодує

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв розповів про його дружні та робочі стосунки з акторкою і ведучою Русланою Писанкою, яка пішла з життя від невиліковного раку 2022 року.

За словами Єгора, він тісно спілкувався з телеведучою в останні дні її життя та часто допомагав під час її лікування в Німеччині. Втім, за бажанням Писанки, не розголошував подробиці її онкозахворювання. Як зізнається знаменитість, таким чином акторка намагалася вберегти себе від зайвих обговорень.

"Я знав правду про хворобу Руслани ще й тому, що міг трошки допомогти їм з чоловіком логістично під час перебування в Німеччині. Тому, власне, Руся мені і розповіла все. Але я дуже розумію і поважаю її бажання тримати це в таємниці. Знаєте, нерідко оточення по-різному сприймає твоє горе. Інколи як своє, і самі того не бажаючи, висмоктують з тебе купу енергії. І якщо ці сили потрібні, як ніколи, тобі самій, то краще про це не говорити. Тому, думаю, вона прийняла дуже мудре і правильне рішення", - зізнався Єгор в інтерв'ю oboz.ua.

Руслана Писанка / Фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Вже після смерті Руслани Писанки телеведучий зізнався, що шкодує про те, що багато речей так і не встиг зробити:

"Мені було дуже легко працювати з Русею. Вона була одним із найкращих наших гравців, з напівподиху розуміла задачі, добре зналася на тому, як що працює на телебаченні. Я молодший за неї на років надцять, але це не було жодним чином якоюсь перепоною для того, щоб ми співпрацювали як продюсер та ведуча. Вона дуже командний гравець. Ми купу всього не встигли, на жаль – не допили, не договорили, не проговорили…Кожен телефонний дзвінок сприймав як останню можливість поговорити", - додав Гордєєв.

Нагадаємо, Руслани Писанки не стало 19 липня 2022 року в Німеччині. Життя ведучої забрав рак. Прах ведучої поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Читайте також: