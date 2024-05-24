Відомий український ведучий зізнався, чому втретє не зміг оновити дані в ТЦК

Український ведучий Анатолій Анатоліч обурився труднощами на шляху до оновлення даних в ТЦК.

Як відомо, Анатолій Анатоліч вже втретє намагається оновити дані та отримати військовий квиток. Оскільки попередні два рази його візит до ТЦК не мав успіху через величезні черги, шоумен спробував стати в електронну чергу. Однак, цього разу йому вкотре не пощастило, адже електронна черга виявилася недійсною.

"Я записався в електронну чергу в Оболонський ТЦК на 15:00. Прийшов. Мені сказали, що електронна черга не діє і що це тестовий режим. Я там вводив всі свої дані, де я прописаний, номер телефону, мені приходило підтвердження, а мені кажуть: "Добре, ви пройшли успішно тест. Ставайте в чергу, беріть талончик. Але сьогодні можете не ставати, бо там більше ста людей і ви не дочекаєтеся", - розповів ведучий у фотоблогу.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Тож, шоумен висловив своє невдоволення таким сервісом:

"Працівник ТЦК спілкувався ввічливо, але це не прикол. Бо мені треба все скасувати – дітей і роботу – і йти о шостій ранку стояти декілька годин. Можливо, я звик до українського сервісу, але стояти в черзі – не варіант. Але ж я хочу зробити все чесно", - додав Анатоліч.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов також ділився своїм невдалим візитом до ТЦК і пояснив, чому не зміг оновити дані.

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