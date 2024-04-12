Відомий український ведучий зізнався, як ставиться до Влада Ями і якою була їхня крайня розмова

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв висловився про хореографа Влада Яму, з яким вони тривалий час працювали у спільних телепроєктах.

Як зізнається Єгор, танцівник, який наразі перебуває за кордоном, занурився у власну бульбашку, з якої він спочатку намагався вийти. Втім, таку поведінку Влада знаменитість не засуджує, адже вважає, що це має бути на совісті хореографа.

"Важливо, як до цього ставиться сам Влад. Це його життя, він зробив свій вибір. А реакція суспільства теж зрозуміла. Я думаю, що Влад не до кінця зіставляє якісь моменти, прогнозує реакції аудиторії. Можливо, тому що задовго жив у якісь своїй бульбашці. І в програмі "Твій день", до речі, йому з цієї бульбашки довелося теж виходити. Це було важко, стало величезним травматичним випробуванням. Я думаю, що зараз це випробування продовжується, тільки вже не в прямому ефірі, а в реальному житті", - зізнався знаменитість в інтерв'ю оboz.ua.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Також ведучий розповів, що припинив спілкуватися з Ямою. І додав, що під час одного з крайніх листувань пропонував допомогу його батькам, які залишилися в Україні.

"Зараз ми з Владом не спілкуємося. Я якось списувався з ним, запитував, чи необхідна якась допомога батькам у Запоріжжі – оце і все. Влад же зник із програми не з війною, а трохи раніше", – додав Єгор.

Нагадаємо, нещодавно суддя "Танцюють всі" Раду Поклітару також висловився про Влада Яму та зізнався, у яких стосунках вони перебувають з приходом повномасштабного вторгнення.

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