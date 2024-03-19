Відомий український ведучий зізнався, яку страву Ліна Костенко готувала за його рецептом

Український ведучий Костянтин Грубич поділився цікавою історією знайомства з видатною поетесою Ліною Костенко.

Сьогодні, 19 березня, у день народження Ліни Василівни знаменитість пригадав, як 29 років тому намагався запросити письменницю на знімання свого проєкту. І хоча його вмовляння були марними, проте Костянтин назавжди запам'ятав її основну настанову.

"Досвід спілкування з Ліною Василівною у мене був телефонний 1995 року. Я безуспішно вмовляв класикиню прийти до студії нашого проєкту "Вибрики" і поспілкуватися зі школярами. Ідея такої зустрічі їй заходила, вона проводила зі мною годинні бесіди телефоном, але на токшоу врешті не прийшла. Натомість у моїй пам'яті досі бринить той її голос вже майже 30-річної давнини, сенси її думок, головна з яких — з молоддю треба розмовляти відверто й українською мовою", — розповів ведучий на своїй сторінці у Facebook.

Ліна Костенко / Фото: УНІАН

Як зізнається Грубич, одного разу йому навіть вдалося передати власну кулінарну книгу поетесі. І згодом він довідався, що один з його рецептів супу козаків все ж припав до душі Ліні Костенко й вона його приготувала.

"Наступна моя заочна "зустріч" з Костенко сталася вже пізніше, 2015-го. Через свого товариша, який "у близькому колі" сьогоднішньої іменинниці, передав Ліні Василівні у подарунок свою книжку "Смачна країна". І це спричинило маленьке диво, бо змусило Костенко, яка не дуже любить куховарити (так мені говорили), дістати з антресолей моцний баняк і наварити кандьору (суп з пшоном чи гречаною крупою — прим. ред.) "за рецептом Грубича". З цією думкою живу, і вона дає мені крила. Лінині крила. Многая літа їй у вільній Україні!", — привітав телеведучий.

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Грубич ділився спогадами про молодого Андрія Данилка, який є автором Вєрки Сердючки, й зізнався, як розкрив його потенціал.

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