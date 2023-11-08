Відомий український ведучий пошкодив ногу й показався на милицях

Український ведучий та автор освітнього тревелу "УніверСheck 2. Професії" Олександр Педан розірвав ахіллове сухожилля на нозі під час гри в баскетбол у Харкові.

Шоумен наприкінці баскетбольної гри невдало повернув ногу. Йому терміново провели операцію, де з однієї ділянки ноги частину ахілла перемістили на іншу. У сторіз в Instagram він показав вже прооперовану ногу в гіпсі.

Олександр Педан серйозно травмував ногу

Тепер Педан протягом двох місяців вимушений утримуватися від навантажень на кінцівку та пересуватися на милицях. Він стверджує, що це дійсно велике фізичне навантаження на руки.

"У мене, до речі, така фізична активність. Поки звикаєш до милиць, блін, так нормально руки качаються", – сказав шоумен.

Проте, за його словами, це не стає на заваді роботі. Ведучий навіть продовжує їздити на машині із загіпсованою ногою. Щоправда, всюди запізнюється.

"Шкандибаю, але ми не здаємося. Продовжую працювати", – заявив Педан.

Олександр Педан показався на милицях і розказав про перенесену операцію

Також український ведучий згадав свого командного гравця, який дуже переймається своєю провиною. Шоумен встиг запевнити, що винен лише він сам.

Нагадаємо, що зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс розповіла, як у неї різко погіршився стан здоров'я. Вона втратила свідомість в одній з кав'ярень Нью-Йорка. А коли оговталася, побачила знаменитого актора поблизу. За руку її тримав Бредлі Купер.

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