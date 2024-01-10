Відомий український ведучий зрадив Україну і поїхав жити до Росії

Український ведучий Данило Грачов зрадив Україну, поїхав жити до Росії, де працює та мовчить про війну.

До слова, тривалий час шоумен проживав у Києві, куди переїхав з Донецька 2008 року. Данило працював на українських телеканалах та став популярним завдяки шоу "Богиня шопінгу", ведучим якого він був. Ба більше, навіть коли Росія анексувала Крим та розв'язала війну на сході України, Грачов виступав за єдність країни.

Данило Грачов / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Однак це не завадило йому наступного ж року виїхати до країни-агресорки. Ба більше, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, шоумен не покинув РФ. Це помітив український інтерв'юер Анатолій Анатоліч. Зокрема, Данило працює на пропагандистських телеканалах, де розважає росіян.

Данило Грачов / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Данило зараз в Росії працює, розважає росіян в таких самих форматах, вкрадених в Україні. А зараз Даня претендує на роль ведучого в програмі "Модний вирок" на відверто пропагандистському каналі", - зауважив Анатоліч.

Данило Грачов / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч зазначив, що Росія використовує жителів Донецька в пропагандистських цілях. Зокрема, вони підіграють наративам країни-агресорки про "бомбили Донбас" та "ісконно русскіє зємлі".

Данило Грачов

"На жаль, такі "дончани" дуже цінний ресурс для росіян, бо вони підтверджують тези про "бомбили Донбас" і "руський Донбас". Цікаво, чи лишився в цього чм*ні український паспорт, щоб їздити за кордон, але паспорту так званої ДНР у нього точно немає", - відмітив Анатоліч.

Допис Анатолія Анатоліча / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

До слова, Данило Грачов нині активно працює в Росії, де заробляє кроваві рублі. Про війну ведучий мовчить, навіть у своїх соцмережах він жодного разу не висловився, що РФ напала на Україну, щодня обстрілює українські міста та селища і вбиває невинних людей.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Луна оскандалилася заявою. Виконавиця заявила, що, попри війну в Україні, продовжить творити пісні російською.

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