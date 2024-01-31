Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відомий український ведучий зробив операцію з пересадки волосся і показав весь процес

Відомий український ведучий зробив операцію з пересадки волосся і показав весь процес

Богдан Шелудяк зробив операцію / Фото: instagram.com/bushe8

Богдан Буше зізнався, що рішення з пересадки стало для нього одним з найкращих у житті.

Відомий український ведучий Богдан Буше Шелудяк зізнався, що зробив операцію з пересадки волосся.

За словами Буше, він вже давно планував цю процедуру, але через діагностований у нього два місяці тому синдром Гійєна-Барре, відклав свій намір.

Як розповів Шелудяк, ще у 20 років він почав помічати, що його зачіска змінюється і з часом волосся ставало все рідшим. Тож Буше почав замислюватися над тим, аби зробити пересадку волосся. Врешті, поділився ведучий, він таки зробив першу пересадку:

Богдан Шелудяк зробив операцію / © instagram.com/bushe8
Богдан Шелудяк зробив операцію / Фото: instagram.com/bushe8

"По цьому фото видно, що спеціаліста я знайшов. Але на той момент розумів, що років через 8-10 мені треба буде робити ще одну пересадку, бо треба було чекати або більшого облисіння, щоб зробити про запас, або сідати на статеві гормони, щоб жорстко тримати волосся (робити цього я не хотів)", - розповів Шелудяк.

Богдан Шелудяк зробив операцію / © instagram.com/bushe8
Богдан Шелудяк зробив операцію / Фото: instagram.com/bushe8

Саме з цієї причини Буше почав шукати зручний момент, щоб зробити повторну процедуру. Хвороба ведучого ще більше вплинула на густоту волосся. Богдан поділився, що пересадка волосся стала для нього одним з найкращих рішень у житті і забрала у нього серйозний комплекс. У фотоблогу Шелудяк показав, як саме відбувалася процедура.

Ведучий Богдан Буше показав, як робив пересадку волосся

Ведучий Богдан Буше показав, як робив пересадку волосся

За словами Буше, загалом вся процедура зайняла п'ять годин. Операцію Шелудяк робив у турецьких лікарів, які приїжджали до Києва.

Нагадаємо, не так давно Богдан Буше зізнався, що приносить йому дохід і скільки він витрачає на місяць.

Читайте також:

Наступна публікація