Відомий український ведучий зробив операцію з пересадки волосся і показав весь процес

Богдан Буше зізнався, що рішення з пересадки стало для нього одним з найкращих у житті.

Відомий український ведучий Богдан Буше Шелудяк зізнався, що зробив операцію з пересадки волосся.

За словами Буше, він вже давно планував цю процедуру, але через діагностований у нього два місяці тому синдром Гійєна-Барре, відклав свій намір.

Як розповів Шелудяк, ще у 20 років він почав помічати, що його зачіска змінюється і з часом волосся ставало все рідшим. Тож Буше почав замислюватися над тим, аби зробити пересадку волосся. Врешті, поділився ведучий, він таки зробив першу пересадку:

Богдан Шелудяк зробив операцію / Фото: instagram.com/bushe8

"По цьому фото видно, що спеціаліста я знайшов. Але на той момент розумів, що років через 8-10 мені треба буде робити ще одну пересадку, бо треба було чекати або більшого облисіння, щоб зробити про запас, або сідати на статеві гормони, щоб жорстко тримати волосся (робити цього я не хотів)", - розповів Шелудяк.

Богдан Шелудяк зробив операцію / Фото: instagram.com/bushe8

Саме з цієї причини Буше почав шукати зручний момент, щоб зробити повторну процедуру. Хвороба ведучого ще більше вплинула на густоту волосся. Богдан поділився, що пересадка волосся стала для нього одним з найкращих рішень у житті і забрала у нього серйозний комплекс. У фотоблогу Шелудяк показав, як саме відбувалася процедура.

Ведучий Богдан Буше показав, як робив пересадку волосся

За словами Буше, загалом вся процедура зайняла п'ять годин. Операцію Шелудяк робив у турецьких лікарів, які приїжджали до Києва.

Нагадаємо, не так давно Богдан Буше зізнався, що приносить йому дохід і скільки він витрачає на місяць.

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