Відомий ведучий гнівно розніс Винника, який оголосив про концерт у Варшаві: "Коли закінчилися гроші"

Український ведучий Слава Дьомін поділився власними роздумами про відновлення концертів співака Олега Винника.

Так, після того, як Винник оголосив про концерт у Варшаві, Дьомін не стримав своїх емоцій. У своєму дописі в своєму Telegram-каналі він обурився, що артист збирається виступати лише за кордоном, оминаючи рідну Україну. На думку ведучого, зірка дуже переймається за себе й за можливу мобілізацію.

"Коли гроші закінчились і ти везеш "ковток свіжого повітря" до Варшави. Але не до України. Бо в Україні ти боїшся з'являтись. Раптом ще ТЦК зупинить...", - написав знаменитість.

Олег Винник

Слава порівняв Олега Винника з іншими зірками-втікачами, які виключно шукають способи заробити за кордоном. Ведучий переконаний, що їхнє зізнання у патріотизмі після довгих років проживання поза межами України є нещирим.

"Є такі артисти, які, перебуваючи закордоном весь цей час, перетворились на вигнанців в Україні (в творчому розумінні) і тепер у них один шлях – гастролювати по містах закордоном і збирати крихти з тих українців, які за кордоном жили або вже живуть. І ці артисти саме там будуть розповідати, як люблять Україну і як тужать за нею. Бо там легше навішати лапшу на вуха... А приїхати до Чернігова, Сум, Харкова, Херсона і посидіти в укритті трохи сц*котно", - додав Дьомін.

Нагадаємо, нещодавно Слава Дьомін неочікувано показався з колишньою дружиною та чим вони займаються на відпочинку.

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