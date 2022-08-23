Відомий ведучий натякнув на причину розлучення Кличка: "Є якась Либідь, про яку він не розповідає"

Мер Києва Віталій Кличко нещодавно приголомшив новиною, що розлучається з дружиною після 25 років шлюбу.

Та, як виявилося, є причина такому категоричному рішенню політика. Ведучий Слава Дьомін у своєму шоу "Слава ПРО" натякнув, що у Віталія є інша жінка. Утім, Кличко поки її не афішує. Дьомін переконаний, що згодом політик усе сам розповість.

"Віталій Кличко заявляє, що його серце зайняте саме Києвом, хоча за певною інформацією, серце Віталія Володимировича зайняте не лише Києм, Хоривом і Щеком, а є ще якась Либідь, про яку він поки не розповідає. Сподіваюся, скоро розповість", - наголосив Дьомін.

Віталій Кличко з ексдружиною / Фото: Getty Images

Зазначимо, Віталій Кличко одружився з Наталією у квітні 1997 року. Та в середині серпня цього року політик приголомшив новиною, що розлучається. У пари є троє дітей: сини Єгор-Деніел та Максим і донька Єлизавета-Вікторія.

До речі, вже протягом багатьох років ексзакохані мешкають у різних країнах. Наталія живе в Німеччині. Нині вона перебуває в Гамбурзі, там відвідує мітинги та інформує європейців про ситуацію в Україні. Діти навчаються за кордоном.

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