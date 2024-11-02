Відомий ведучий назвав MELOVIN зверхнім і ледь не послав в прямому ефірі: співак різко відповів

В українському шоубізнесі розгорівся скандал між ведучим та продюсером Євгеном Фешаком та співаком MELOVIN.

Сталося це під час прямого ефіру на радіо, де артист разом зі своєю колегою, співачкою Swoiia, презентував спільну пісню "Зодіак". Євген Фешак зізнався, що він був неприємно здивований поведінкою MELOVIN. За словами ведучого, виконавець поводився зверхньо та зарозуміло. Фешак навіть зізнався, що хотів послати артиста, однак утримався та не став влаштовувати публічний скандал, адже коли востаннє співпрацював з Мелом, то він йому здався "досить вразливим і хорошим хлопцем".

"Після першого виходу в ефір я помітив, що MELOVIN поводиться зверхньо, ніби не він просився в ефір, а я його вмовляв прийти. Я запитав: "Друже, що з тобою?", на що отримав відповідь: "Знаєш, яке це вже за сьогодні в мене інтерв'ю?". Я відповів, що мені байдуже, і якщо він тут, то має поводитися відповідно! Тоді і з'явилося бажання просто вигнати його зі студії. Я себе дуже стримував, і це пов'язано з тим, що десь рік тому Меловін був у мене на інтерв'ю. Після цієї розмови він видався мені досить вразливим і хорошим хлопцем", - розповів Фешак, пише "Люкс ФМ".

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Відповідь від MELOVIN не змусила на себе довго чекати. Артист відверто зізнався, що був здивований побачити такий коментар від Фешака. За словами виконавця, вони розійшлися на доволі позитивній ноті. Щоправда, напруженість під час прямого ефіру таки була. Однак MELOVIN натякнув, що це сталося саме через ведучих, які проявили свою неповагу, а не через гостей.

"Дивно було публічно побачити від Євгена Фешака про те, що він хотів мене вигнати з ефіру і послати на*уй. Здавалося б, після завершення ефіру я підійшов, подав йому руку, ми потиснулись, і я подякував йому за ефір. Саме спілкування на ефірі ви можете передивитися і оцінити самостійно. Чого там немає, але є в коментарі Євгена — це те, як на, здавалося б, щире запитання, чи не болить у мене голова, (поза кадром) він відповів: "Ти думаєш мені не байдуже". Та краще б вже був чоловіком і послав на три літери", - написав артист.

MELOVIN та Swoiia / Фото: instagram.com/melovin_official

Наостанок MELOVIN додав, що артисти та радіо мають поважати одне одного та співпрацювати. Співак зазначив, що не терпітиме зневажливого ставлення до себе та не випрошуватиме ротацій.

"Мені цікаво інше – чи довго наші шановні артисти ще готові ковтати таке ставлення до себе, мовчати і клянчити ротації? Чи нарешті ми зрозуміємо, що радіо та артист — це колаборація. Це про взаємовклади, про повагу, бо це співпраця! Ніхто нікому не винен, але взаємоповага та людяність мають залишатися на першому місці. Нехай знімають з ротації. Мене це гіршим не зробить, але людиною залишусь я", - додав виконавець.

Нагадаємо, MELOVIN нещодавно випустив спільний трек із Swoiia, який отримав назву "Зодіак". Артист доволі в оригінальний спосіб повідомив про їхню співпрацю. Виконавець інтригував освідченням.

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