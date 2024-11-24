Відомий ведучий неочікувано возз'єднався з колишньою та показав, як вони проводять час

Український ведучий Слава Дьомін поїхав у спільну відпустку з родиною.

Так, у своєму фотоблогу знаменитість неочікувано засвітив свою колишню дружину Ксенію Міщенко, з якою він був у шлюбі протягом 13 років. Колишнє подружжя відпочивало в компанії їхнього 14-річного сина Влада. Сімейство вирушило у подорож до Карпат і зараз насолоджується там спільними прогулянками.

Слава Дьомін з ексдружиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава Дьомін з родиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

Одну з таких і показав ведучий. На кадрах Дьомін разом з ексдружиною та сином бавляться сніжками й падають у замети. Водночас зірка покепкував над мамою його сина, яка постійно піклується про підлітка та ставить багато обмежень. І наостанок показав їхній затишний будинок, де вони зупинилися. Так, вікна апартаментів виходять на засніжений мальовничий гірський краєвид.

Слава Дьомін з родиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава Дьомін з родиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава Дьомін з родиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава Дьомін з родиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Вирішили ці вихідні провести утрьох", - написав Слава.

До слова, ведучий неодноразово наголошував, що зберігає теплі дружні стосунки з колишньою задля виховання спільного сина Влада. Тож час від часу жінка з'являється у нього в сторіз.

Слава Дьомін з родиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, раніше Славі Дьоміну приписували романи з відомими жінками з українського шоубізнесу. Зокрема, у списку були найбажаніші холостячки країни – Ксенія Мішина та Леся Нікітюк. Ведучий зізнався, чи дійсно мав почуття до них.

Відомий радіоведучий Слава Дьомін ексклюзивно розповів про свої стосунки! – ЖВЛ представляє

Читайте також: