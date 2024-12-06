Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відомий ведучий підтримав свою куму Світлану Лободу, яку захейтили українці: "Зробила максимум"

Відомий ведучий підтримав свою куму Світлану Лободу, яку захейтили українці: "Зробила максимум"

Анатолій Анатоліч, Світлана Лобода / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведучий прокоментував діяльність співачки під час війни.

Український ведучий Анатолій Анатоліч вперше за тривалий час заговорив за свою куму, співачку Світлану Лободу.

Як відомо, артистка під час війни покинула державу-агресорку РФ і оселилася в Європі. За словами ведучого, його донька Аліса, для якої Лобода є хрещеною мамою,  дуже добре знає її проукраїнську позицію. Тож ще з перших днів великої війни вся родина Анатоліча не обривала зв'язки з виконавицею. Шоумен пояснив, що не вважає зрадою те, що Світлана не повернулася до України та не співає українською, бо "це не порушує законодавство".

"Аліса головна націоналістка в родині. Стосовно свої хрещеної, Лободи, вона чудово знає її позицію з перших днів повномасштабного вторгнення. Бо ми були на зв'язку ще до того моменту, як вона навіть виїхала з Росії. Я знав, що у неї відбувається й що вона виїде з дня на день. Тому до Лободи немає жодних претензій. Вона зробила, я вважаю, максимум на той момент. Те, що вона зараз не співає українською, не живе в Україні – інше питання. Вона жінка, вона не порушила законодавство, це її вже вибір. Але те, що вона обрізала всі свої російські контакти, втратила десятки мільйонів доларів – це факт", - наголосив український шоумен в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Родина Анатолія Анатоліча зі Світланою Лободою / © instagram.com/anatoliyanatolich
Родина Анатолія Анатоліча зі Світланою Лободою / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Крім того, Анатоліч зізнався, що під час війни навіть встиг побувати на концерті Лободи за кордоном. І додав, що там він вкотре переконався у її чіткій патріотичній позиції.

"Після початку повномасштабного вторгнення я був один раз на її концерті. Це був Нью-Йорк, 2022 рік. Я бачив, як декілька людей при мені виходили з залу, бо концерт починався з того, що вона виходила з жовто-синім прапором. Для деяких, я так розумію, росіян, які прийшли, це було неочікувано. Може, вони думали, що буде "голубка миру", але такого не було. Мені було приємно це бачити", - додав ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч назвав приголомшливу суму, яку витрачає на багатодітну родину щомісяця.

Читайте також:

Анатолій Анатоліч поставив на місце путіністку Сніжану Єгорову

Анатолій Анатоліч поставив на місце путіністку Сніжану Єгорову

Повʼязані теми:

Наступна публікація