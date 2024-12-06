Відомий ведучий підтримав свою куму Світлану Лободу, яку захейтили українці: "Зробила максимум"

Український ведучий Анатолій Анатоліч вперше за тривалий час заговорив за свою куму, співачку Світлану Лободу.

Як відомо, артистка під час війни покинула державу-агресорку РФ і оселилася в Європі. За словами ведучого, його донька Аліса, для якої Лобода є хрещеною мамою, дуже добре знає її проукраїнську позицію. Тож ще з перших днів великої війни вся родина Анатоліча не обривала зв'язки з виконавицею. Шоумен пояснив, що не вважає зрадою те, що Світлана не повернулася до України та не співає українською, бо "це не порушує законодавство".

"Аліса головна націоналістка в родині. Стосовно свої хрещеної, Лободи, вона чудово знає її позицію з перших днів повномасштабного вторгнення. Бо ми були на зв'язку ще до того моменту, як вона навіть виїхала з Росії. Я знав, що у неї відбувається й що вона виїде з дня на день. Тому до Лободи немає жодних претензій. Вона зробила, я вважаю, максимум на той момент. Те, що вона зараз не співає українською, не живе в Україні – інше питання. Вона жінка, вона не порушила законодавство, це її вже вибір. Але те, що вона обрізала всі свої російські контакти, втратила десятки мільйонів доларів – це факт", - наголосив український шоумен в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Родина Анатолія Анатоліча зі Світланою Лободою / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Крім того, Анатоліч зізнався, що під час війни навіть встиг побувати на концерті Лободи за кордоном. І додав, що там він вкотре переконався у її чіткій патріотичній позиції.

"Після початку повномасштабного вторгнення я був один раз на її концерті. Це був Нью-Йорк, 2022 рік. Я бачив, як декілька людей при мені виходили з залу, бо концерт починався з того, що вона виходила з жовто-синім прапором. Для деяких, я так розумію, росіян, які прийшли, це було неочікувано. Може, вони думали, що буде "голубка миру", але такого не було. Мені було приємно це бачити", - додав ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч назвав приголомшливу суму, яку витрачає на багатодітну родину щомісяця.

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