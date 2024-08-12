Відомий ведучий пояснив, чому в 42 роки вступає до університету та чи дає це відстрочку від служби

Також Олександр Педан зізнався, чи має політичні амбіції.
Український телеведучий Олександр Педан пояснив, чому в 42 роки вирішив вступати до університету та чи дасть це йому відстрочку від служби.
Знаменитість здобуватиме другу вищу освіту. Шоумен обрав спеціальність "Публічне управління". По-перше, Педан йде навчатися, аби в його мозку створювалися нові нейронні зв'язки. По-друге, він хоче розібратися в державотворенні. Як наголосив ведучий, це не заради того, аби отримати відстрочку від служби, адже друга вища освіта не дає такої змоги.
"Я вступаю для того, щоб учитися. Це друга вища освіта, вона не дає від армії відстрочки, я просто йду вчитися заради того, щоб учитися, бо після 40 тобі треба створювати нові нейронні зв'язки, а якщо говорити іншими категоріями, то я йду на "Публічне управління", де дуже хочу розібратися власне в державотворенні й ще більше створювати таких класних колаборацій від громадського сектору, держави, приватного сектору", — розповів шоумен в інтерв'ю для "Люкс ФМ".
Попри те, що ведучий обрав спеціальність "Публічне управління", політичних амбіцій він не має. Як говорить Педан, якби він хотів йти у владу, то це вже сталося б, адже раніше вже отримував відповідні пропозиції, але відмовлявся. Натомість шоумен лише планує краще розібратися в держсекторі, аби вміти співпрацювати з ним.
"Я вже відмовлявся декілька разів від таких пропозицій. Я не хочу зараз йти до держсектору. Я хочу його розуміти, щоб з ним більше і якісніше співпрацювати. Я вбачаю майбутнє України в колаборації: держава, громадські організації і приватний сектор. Тільки так ми зможемо багато чого змінити", — зазначив ведучий.
Нагадаємо, нещодавно про навчання заговорив соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк — щоправда, дітей. Виконавець розсекретив, куди вступили його син та донька і чому вони відмовилися від освіти за кордоном.
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