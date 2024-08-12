Відомий ведучий пояснив, чому в 42 роки вступає до університету та чи дає це відстрочку від служби

Український телеведучий Олександр Педан пояснив, чому в 42 роки вирішив вступати до університету та чи дасть це йому відстрочку від служби.

Знаменитість здобуватиме другу вищу освіту. Шоумен обрав спеціальність "Публічне управління". По-перше, Педан йде навчатися, аби в його мозку створювалися нові нейронні зв'язки. По-друге, він хоче розібратися в державотворенні. Як наголосив ведучий, це не заради того, аби отримати відстрочку від служби, адже друга вища освіта не дає такої змоги.

Олександр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

"Я вступаю для того, щоб учитися. Це друга вища освіта, вона не дає від армії відстрочки, я просто йду вчитися заради того, щоб учитися, бо після 40 тобі треба створювати нові нейронні зв'язки, а якщо говорити іншими категоріями, то я йду на "Публічне управління", де дуже хочу розібратися власне в державотворенні й ще більше створювати таких класних колаборацій від громадського сектору, держави, приватного сектору", — розповів шоумен в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Попри те, що ведучий обрав спеціальність "Публічне управління", політичних амбіцій він не має. Як говорить Педан, якби він хотів йти у владу, то це вже сталося б, адже раніше вже отримував відповідні пропозиції, але відмовлявся. Натомість шоумен лише планує краще розібратися в держсекторі, аби вміти співпрацювати з ним.

Олександр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

"Я вже відмовлявся декілька разів від таких пропозицій. Я не хочу зараз йти до держсектору. Я хочу його розуміти, щоб з ним більше і якісніше співпрацювати. Я вбачаю майбутнє України в колаборації: держава, громадські організації і приватний сектор. Тільки так ми зможемо багато чого змінити", — зазначив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно про навчання заговорив соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк — щоправда, дітей. Виконавець розсекретив, куди вступили його син та донька і чому вони відмовилися від освіти за кордоном.

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