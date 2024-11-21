Відомий ведучий пройшовся по Маші Єфросиніній і нарвався на різку критику: "Ось так ти, гнидо?"

Відомий ведучий Слава Дьомін пройшовся по інтерв'юерці Маші Єфросиніній і нарвався на різку критику.

Сталося це на шоу NABARI. Запрошеними гостями випуску були Слава Дьомін та Анатолій Анатоліч. Ведучий шоу поцікавився у Дьоміна, хто на його думку є найгіршою інтерв'юеркою. Шоумен довго міркував і не міг точно відповісти, адже у всіх є свої плюси. Тим не менш, Слава Дьомін прокоментував діяльність Єфросиніної та зазначив, що вона "трішки переграє": "Маша Єфросиніна – вона, здається, трішки переграє в інтерв'ю".

Однак за інтерв'юерку одразу ж вступився Анатоліч. Він різко розкритикував Дьоміна: "Ось так ти, про нашу Машку, так, гнидо? Машо, я казав, що він – х*йло. Я за тебе, щоб ти знала".

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Після Єфросиніної Дьомін переключився на Аліну Шаманську. Шоумен вважає, що, на його думку, саме вона є "найгіршою інтерв'юеркою".

Однак і тут одразу ж вступився Анатоліч. Він нагадав Дьоміну, що Шаманська взагалі-то виховує сама сина. Окрім того, Анатоліч зазначив, що блогерка проміняла США на Україну: "Не соромно тобі? Жінка сама дитину виховує! Вона покинула Лос-Анджелес заради країни, а ти її обсираєш? Не соромно тобі? Який же ти чоловік!".

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Врешті, дискусія закінчилася тим, що Слава Дьомін зізнався, що так висловився про Шаманську з тієї причини, що вона відмовилася йти до нього на інтерв'ю.

Нагадаємо, Слава Дьомін і сам є інтерв'юером. Нещодавно він зізнався, що іноді бере за них кошти, і назвав суму.

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