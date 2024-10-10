Відомий ведучий публічно зізнався у романтичних почуттях до Злати Огнєвіч

Відомий ведучий Слава Дьомін публічно зізнався у романтичних почуттях до співачки Злати Огнєвіч.

Зокрема, шоумен вирішив відверто поспілкуватися з прихильниками в Instagram-stories. У Дьоміна поцікавилися, чи був він закоханий у відомих жінок, окрім акторки Ксенії Мішиної. До слова, раніше ведучий зізнався, що мав інтрижку зі знаменитістю, однак їхні стосунки не склалися.

Слава Дьомін не став приховувати і розповів, що мав романтичні почуття до Злати Огнєвіч. Утім, у подробиці шоумен вдаватися не став. Також, судячи з відповіді, наразі ведучий вже не має почуттів до співачки.

"Була сильна симпатія до Злати Огнєвіч", - відверто зізнався ведучий.

Допис Слави Дьоміна / Фото: instagram.com/slavademin_official

Також Слава Дьомін зізнався, чи вільне наразі його серце. До слова, на початку 2021 року шоумен розлучився з дружиною після 13 років шлюбу і відтоді ні з ким публічно не мав стосунків. Як зізнався шоумен, наразі в нього є симпатія, однак про кохання говорити зарано.

"Самого кохання немає, але симпатія присутня", - поділився ведучий.

Допис Слави Дьоміна / Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, тим часом сама ж Злата Огнєвіч нещодавно зізналась у симпатії до лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка. Також артистка розповіла, чому не склалися їхні стосунки.

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