Відомий ведучий розкрив ставлення Надії Мейхер до війни в Україні і чому вона мовчить про напад Росії

Український ведучий Григорій Решетнік, який розпочав будівництво власного будинку, розкрив ставлення співачки Надії Мейхер до України та чому вона мовчить про вторгнення Росії.

До війни вони разом вели один проєкт. Решетнік зізнається, що спілкувався з Надією Мейхер задовго до початку повномасштабного російського вторгнення. Тим не менш, шоумен вважає, що доволі добре її знає. Ведучий говорить, що у співачки "болить душа за Україну". Навіть до війни вона принципово обирала життя в Києві, а не в РФ. Однак перед артисткою постав вибір – чоловік-росіянин або ж країна.

"Я Надю відносно непогано знаю, я знаю, як вона любить Україну, попри все. Але, коли ти обираєш, коли постає перед тобою вибір, або чоловік з дітьми з іншої країни, або країна…Це її вибір, але я думаю, душа болить. Вона навіть, попри те, що в неї була успішна кар'єра до війни в Росії, вона жила в Києві, це було принципово. Чоловік літав", - розповів Решетнік в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Григорій Решетнік та Надія Мейхер / Фото: скриншот з відео

Ведучий також додав, що це є цілком логічно, що Надія Мейхер обрала чоловіка, від якого має дітей. Також шоумен додав, що не може оцінювати вчинок артистки, адже не знає її життєвої ситуації.

"Я думаю, що, мабуть, привітаюсь з поваги. Мені то вона нічого поганого і, сподіваюсь, українському народові не зробила. А от чи буде про що говорити? У мене великі сумніви. Для мене ця позиція її, що вона обрала сторону чоловіка, доволі така логічна. Це міг бути й ультиматум, і прохання: або ти повертаєшся і розлучаєшся, або ти зберігаєш людину. Я так розумію, питання ось так стояло", - додав шоумен.

Надія Мейхер і Михайло Урумжувцев / Фото: viva.ua

Нагадаємо, Надія Мейхер проживає за кордоном та мовчить про повномасштабну війну в Україні. Нещодавно стало відомо, що співачка взяла прізвище чоловіка-росіянина Михайла Уржумцева.

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