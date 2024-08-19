Відомий ведучий розніс поведінку В'ячеслава Узелкова: "Людина з неврівноваженою психікою"

Відомий український телеведучий Андрій Ковальський різко висловився про колишнього боксера, а нині тренера В'ячеслава Узелкова.

До слова, вони разом 2011 року знімалися в одному проєкті "Останній герой". Як розповів шоумен в інтерв'ю Славі Дьоміну, Узелков для того тоді відкрився з неприємного боку. Ба більше, у Ковальського склалося враження, ніби спортсмен – "людина трішки з неврівноваженою психікою, яка не може контролювати свої дії".

В'ячеслав Узелков / Фото: facebook.com/viacheslav.uzelkov

"Шоу цікаве, воно відкриває людей по-різному. Там одну людину для мене так відкрило, що, напевно, зараз би цій людині руку не подав. Це Слава Узелков. Я не хочу говорити про нього погане, а нічого хорошого сказати не можу. Я його знав, як професійного боксера. Я тут він відкрився для мене як людина трішки з неврівноваженою психікою. Людина, яка не може контролювати свої дії. Я вважаю, для боксера, для людини, в якої поставлений удар, - це категоричне неприйнятно і дуже небезпечно", - здивував телеведучий.

Андрій Ковальський говорить, що одного разу під час знімань шоу в Узелкова стався конфлікт з іншими учасниками. Тоді дійшло до того, що на острові, який слугував знімальним майданчиком, чергували рятувальники, які контролювали поведінку колишнього боксера. У подробиці Ковальський вдаватися не став, лише зазначив, що після того Узелков покинув шоу.

Андрій Ковальський / Фото: скриншот з відео

"У нас був один раз, коли у нас був конфлікт, не тільки в мене, а й взагалі на острові. З нами ночували рятувальники і контролювали, щоб у Слави башню не зірвало. Наступного дня ми між собою всі порадилися і його просто прибрали з гри. Ця людина була неадекватна тоді, я так вважаю", - пригадав ведучий.

Шоумен також поділився, що після того, як Узелков почав конфліктувати з колишньою дружиною Мариною Боржемською та дітьми, його негативне ставлення до нього лише підтвердилося.

В'ячеслав Узелков, Марина Боржемська

"Те, що потім відбулося вже в його сімейному житті, тільки підтверджує те, що було 2011 року. Це було видно вже тоді. Для мене це відкриття, що людина відкрилася з іншого боку, неочікуваного", - додав ведучий.

Нагадаємо, нещодавно 15-річний син В'ячеслава Узелкова публічно засудив поведінку батька. Роберт розкрив свою правду про їхні сімейні стосунки.

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