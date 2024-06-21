Відомий ведучий розповів про сварку з Поляковою та як змінилося ставлення до неї: "Перемивали кістки"

Відомий ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський пригадав, як під час знімань в "Лізі Сміху" обурився поведінкою Олі Полякової.

Так, гуморист в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" зізнався, що під час участі його команди "Днепр" у шоу "Ліга Сміха" після одного з номерів усі члени журі підтримали їх, окрім Олі Полякової. Це не дозволило їм позмагатися у суперфіналі проєкту. Тож, через деякий час вони повернулися на сцену й за допомогою нових жартів "насолили" співачці, бо вважали її рішення несправедливим.

Фіма Константиновський

"Ми коли грали "Дніпром" в "Лізі Сміху", ми пішли в повноцінний сезон. Це був для нас серйозний виклик. Гадаю, по часу ми писали жарти більше, ніж інші молоді команди. І ми домовилися між собою, якщо ми вилетимо через те, що ми забили хр*н, то це буде чесно, але якщо поразка буде несправедливою – це буде сумно. Так і сталося, Полякова не встала. Я вважаю, це було незаслужено і вона вирішила, що на ній відповідальність за те, як буде далі рухатися шоу. Тому вона не встала. Ми перемивали їй кістки добу. Ми дуже азартна команда", - розповів Константиновський.

Фіма Константиновський

Ба більше, за словами Фіми, за декілька днів після поразки у гумористичному шоу, вони з Олею зустрілися на іншому танцювальному проєкті, де напруги між зірками було не оминути. Втім, з часом гуморист побачив зміни у Поляковій.

"І через декілька днів на "Танцях з зірками" я підіймаюся на балкон і там Полякова. Була пасивна агресія. Ми посварилися навіть. Коли ми були на іншому шоу, то побачив, що щось змінилося. Побачив, як безкомпромісні зірки, вони почали розуміти, що це не назавжди. І тоді вона сказала: "Дякую, що запросили". І це важливо", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Фіма Константиновський різко висловився про зрадницю Регіну Тодоренко, з якою знайомий особисто. Шоумен розповів, що найбільше його шокувало в поведінці скандальної артистки.

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