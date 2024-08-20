Відомий ведучий розповів про відбудову квартири в Києві після влучання дрону: "Дуже важка історія"

Відомий український телеведучий Андрій Ковальский розповів про відновлення своєї квартири, в яку поцілив "Шахед".

Шоумен зізнається, що це доволі складна та бюрократична процедура, адже ремонтом має займатися держава. Окрім того, ремонтні роботи треба виконувати теж доволі складні: відбудовувати каркас, опорні конструкції. Лише після цього можна починати безпосереднє відновлення самої квартири.

Квартира Андрія Ковальського після влучання дрону / Фото: facebook.com/kovalskiy

"Це була дуже важка історія, щоб зареєструвати всі ці пошкодження в "Дії". Це не тільки в мене, це всі мешканці будинку, хто реєструвався, там була якась просто божевільна спека, але ми це зробили. Ми зараз чекаємо, що місто відновлюватиме будинок: каркас, опорні конструкції, те, що пошкодив дрон, без чого неможливо почати ремонт", - розповів ведучий в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Андрій Ковальский говорить, що наразі з родиною у квартирі він не мешкає, адже там просто неможливо жити. Ремонтні роботи держава поки не почала, адже наразі це все на рівні збору документів. Утім, ведучий сподівається, що до прохолодної погоди, коли розпочнуться дощі, вдасться хоч уберегти квартиру від затікань води.

Андрій Ковальський / Фото: скриншот з відео

"Ми там не живемо і квартира стоїть у такому вигляді. Я не живу, наді мною сусіди теж не живуть, бо там неможливо жити. Поки не зроблять перекриття, ми не можемо робити ремонт. Треба, щоб зробили, сподіваюся хоча б до дощів, бо вже затікає... І те, що не знищив дрон, знищує природа - дощі, воно тече вниз, навіть у ті квартири, які не були пошкоджені, зараз затікає по вентиляційних шахтах, бо вони засипані та знищені. Ми дуже віримо, що скоро розпочнуться роботи і вся ця бюрократична та паперова катавасія вже на фінальній стадії. Але ми не знаємо точної дати", - поділився ведучий.

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Нагадаємо, нещодавно Андрій Ковальский різко висловився про колишнього боксера В'ячеслава Узелкова. Ведучий розповів про випадок, коли спортсмен просто шокував його своєю поведінкою.

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