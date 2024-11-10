Відомий ведучий розповів, яким Узелков був за життя: "Складний характер і дивна поведінка"

Ведучий Слава Дьомін розповів про те, яким боксер В'ячеслав Узелков був за життя.

За словами шоумена, спортсмен був доволі складною людиною. Слава Дьомін говорить, що неодноразово чув розповіді про нелегкий характер Узелкова і його дивну поведінку. Окрім того, між ними особисто були доволі напружені стосунки. Боксер погрожував ведучому. Причиною цього стало інтерв'ю Дьоміна з Мариною Боржемською – колишньою дружиною спортсмена.

Однак раніше ведучий не виносив це назагал. За словами шоумена, він розумів, що В'ячеслав Узелков був "людиною з пораненою душею".

В'ячеслав Узелков / Фото: facebook.com/viacheslav.uzelkov

"В'ячеслав був складним. Мені не одна людина розповідала про його складний характер і дивну поведінку. Він і про мене писав неприємні речі і відверто погрожував особисто після нашого інтерв'ю з його колишньою дружиною. Але я ніколи це не виносив назагал, бо розумів, що це говорить не В'ячеслав, а його поранена душа", - написав шоумен у своєму Telegram-каналі.

Слава Дьомін говорить, що складалось таке враження, що В'ячеслав Узелков "боровся сам із собою", але при цьому був переконаний, що "весь світ проти нього". Однак у такому випадку, за словами шоумена, варто було першою чергою проаналізувати себе.

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

"Мені здавалось, що він боровся сам з собою довгий період, вважаючи, що весь світ проти нього. У такому випадку я завжди кажу: "Якщо тобі здається, що весь світ проти тебе, то може варто зі сторони подивитись на себе?". Бо так можна боротись все життя, а воно (як виявляється) коротке і непередбачуване...", - висловився Слава Дьомін.

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков помер 9 листопада у віці 45 років. Боксер пішов з життя через серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема з серцем. Вже відомо, де та коли відбудеться прощання зі спортсменом.

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