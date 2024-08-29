Відомий ведучий шокував, як його мама-українка підтримує війну: "Виходить на мітинги за Путіна"

Відомий український ведучий Слава Дьомін здивував, як його мама підтримує війну в Україні.

З рідною людиною шоумен вже багато років не спілкується, адже між ними були доволі напружені стосунки ще від дитинства. Однією з останніх крапель для ведучого стало те, що його мама, яка живе та працює в Іспанії, подала на нього до суду, аби він сплачував їй аліменти. Однак не це стало останньою причиною, чому Дьомін остаточно з нею розірвав зв'язок.

"Ми з нею востаннє віч-на-віч спілкувалися, якщо не помиляюся, 2016 року. Телефоном ми кілька разів спілкувалися, але це було дуже поверхнево. Після того, як вона на зло мені подала на мене до суду на аліменти, хоча живе в Іспанії і там заробляє…Я не хочу з нею спілкуватися. Ці всі образи, це все в минулому", - поділився ведучий на своєму YouTube-каналі.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Як говорить Слава Дьомін, він дізнався, що мама піддалася російській пропаганді. За словами ведучого, його рідна людина в Іспанії ходить на мітинги на підтримку Росії та путіна. Тож, шоумен не хоче підтримувати зв'язок з нею, адже така поведінка мами його неабияк шокувала.

"Нещодавно я дізнався, що вона, живучи в Іспанії, це не підтверджена інформація, але мені розповіли про це, що вона виходить на мітинги на підтримку путіна і росії. Для мене це був шок. Вона завжди так якось дивно про Україну говорила останнім часом, але, напевно, російська пропаганда на неї дуже сильно повпливала там", - поділився ведучий.

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін відверто розповів про інтрижку з акторкою Ксенією Мішиною. Також шоумен відповів, чому між ними не склалися серйозні стосунки.

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