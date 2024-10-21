Відомий ведучий відверто висловився про романи з Мішиною та Нікітюк: "Пропонував стосунки"

Український ведучий Слава Дьомін прокоментував чутки довкола його особистого життя.

Річ у тім, що знаменитості приписували чимало інтрижок з відомими українськими жінками. Зокрема, серед таких – акторка Ксенія Мішина. Слава донедавна не раз з'являвся у її компанії та щоразу ще дужче підігрівав чутки про роман. Зрештою, виявилося, що ведучий таки мав симпатію до артистки, але у них нічого не вийшло через небажання Ксенії бути у серйозних стосунках. До слова, на запитання про інтим Дьомін ухилився.

"Ми спілкувалися, я давав їй якісь поради з приводу роботи, певних її починань і продовжень на ТБ. Тільки так. Платив, коли йшли гуляти. Мене цікавили стосунки, Ксенію – не дуже. Ну все. Я запропонував Ксенії стосунки, а вона сказала, що не готова до серйозних стосунків", - розповів ведучий в коментарі "Люкс ФМ".

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Крім того, подейкували, що у ведучого могли виникнути почуття ще й до ведучої Лесі Нікітюк, бо свого часу вони працювали над одним проєктом. Втім Слава спростовує це й зізнається, що його колега – не його типаж дівчат, які йому подобаються.

"Романтичних стосунків з Лесею у нас не було. Бо ми все ж з нею трошки різні. Вона дівчина, яка часто змінює настрій. А мені не дуже подобаються саме такі дівчата. Останнім часом я говорю, що мені важливо не "лікувати" людину, не змінювати її під себе", - пояснив блогер.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Дьомін наголосив, що зараз він перебуває у вільних стосунках і його дівчина абсолютно подобається йому своїм характером.

"Зараз у мене є вільні стосунки. І ця людина така, яка є. І ми йдемо паралельно. Це найголовніше у стосунках", - додав інтерв'юер.

Нагадаємо, нещодавно Слава Дьомін назвав ще одну зірку з українського шоубізу, до якої мав сильну симпатію, й розповів, чи склалася у них доля.

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