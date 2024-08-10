Відомий ведучий висловився про особисте життя Тіни Кароль: "Здається, вона вже вийшла заміж"

Відомий продюсер та ведучий Євген Фешак висловився про особисте життя співачки Тіни Кароль.

Зокрема, виконавиця тримає його за сімома замками. Однак фани постійно цікавляться, чи не з'явився в артистки обранець та чи, бува, не вийшла вона заміж. Тіна Кароль не коментує особисте, лише зазначила, якщо її сімейний статус зміниться, то публіка про це не дізнається.

Тим часом Євген Фешак припускає, що співачка вже вийшла заміж, однак просто не повідомляла про це. Ба більше, продюсер вважає, що зірка могла й весілля відгуляти.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Мені здається, що вона, в принципі, вже вийшла заміж. Що вона сказала? Якщо буде виходити заміж, то зробить це подалі від очей публіки і ніколи не повідомить шанувальників про свій новий статус. Тому можемо зробити висновок, що, в принципі, може, все вже й було. Може, вже відгуляли весілля", - висловився ведучий в ефірі "Люкс ФМ".

Зазначимо, Тіна Кароль була лише один раз у шлюбі. 2008 року зірка вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра, від якого народила сина Веніаміна. На жаль, 2013 року чоловік артистки помер від раку шлунку.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль пройшла військові навчання. Артистка продовжила курс військової підготовки "Резервіст" з ветеранами "Азову".

Тіна Кароль проходить курс військової підготовки від "Азову"! – ЖВЛ представляє

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