Відомий ведучий вперше розповів про інтрижку з Ксенією Мішиною і чому не склалися їхні стосунки

Український ведучий Слава Дьомін неочікувано розповів про інтрижку з акторкою Ксенією Мішиною.

Так, якийсь час артистка часто з'являлася у фотоблогу шоумена, що в Мережі почали припускати, що між ними щось більше, аніж просто приятельські стосунки. Як зізнається Дьомін на своєму YouTube-каналі, Мішина йому дійсно подобалася, вони проводили час разом і навіть встигли познайомити синів між собою. Однак, стосунків між ведучим та акторкою не склалося. Дьомін не став називати конкретну причину, адже, мовляв, це стосується їх двох і без згоди Ксенії він не може більш детально розповісти про їхні взаємини.

Слава Дьомін, Ксенія Мішина / Фото: скриншот з відео

"Так, справді, Ксенія Мішина мені дуже подобалася як дівчина. Так, справді, я хотів з нею серйозних стосунків. Ми гуляли разом, наші сини знайомі. Вони між собою, і я з Платоном знайомий, і Влад з Ксенією. Було комфортно, але стосунки не склалися. Це, напевно, все, що я можу сказати. Все ж таки це стосується не лише мене, а й Ксенії. Якщо вона захоче, то може теж щось про це розповісти", - розповів ведучий.

Наразі ж Мішина та Дьомін вкрай майже не з'являються разом. Як пояснив шоумен, вони просто рідко бачаться та не проводять час так, як раніше: "Чому Ксенія раптово зникла з моїх сторіз, бо ми з нею припинила бачитися так часто, як до цього".

Нагадаємо, нещодавно співачці Златі Огнєвіч у Мережі приписали роман із одруженим Максимом Бородіним. Артистка відреагувала на ці плітки і відповіла, чи дійсно між ними щось є.

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