Відомий ведучий закрутив новий роман і вперше розповів про свою обраницю

Також шоумен розсекретив, як влаштовував коханій романтичне побачення.
Український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін вперше розповів про зміни в особистому житті.
Шоумен у програмі "ЖВЛ представляє" поділився, що наразі його серце зайняте. Так, знаменитість перебуває в стосунках. Про обраницю Дьомін розповідає неохоче. Однак він поділився, як днями влаштував романтичне побачення коханій. Після роботи шоумен потішив обраницю чималим букетом квітів, після чого вони разом провели час в авто за розмовами.
"Їхав зі знімань о 23 годині, заїхав дорогою за квітами і заїхав до тієї людини, з якою я зустрічаюся. Ми в авто, бо в неї дитина спала вдома, посиділи. У нас було таке романтичне побачення", - ділиться ведучий.
Не став Слава Дьомін розповідати, чи пов'язана його обраниця з шоубізнесом. Шоумен лиш загадково відповідає: "Всі ми творчі люди. Хтось любить малювати, хтось співати".
Також ведучий вирішив поки що тримати в таємниці, як познайомився з коханою. Утім, Дьомін пообіцяв згодом розкрити всі секрети: "Поки це секрет, я потім якось розповім".
Нагадаємо, нещодавно Слава Дьомін вперше розповів, як в його обраниці стався викидень. Ведучий зізнався, що це був дуже болісний досвід.
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