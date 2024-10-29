Відомий ведучий закрутив новий роман і вперше розповів про свою обраницю

Український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін вперше розповів про зміни в особистому житті.

Шоумен у програмі "ЖВЛ представляє" поділився, що наразі його серце зайняте. Так, знаменитість перебуває в стосунках. Про обраницю Дьомін розповідає неохоче. Однак він поділився, як днями влаштував романтичне побачення коханій. Після роботи шоумен потішив обраницю чималим букетом квітів, після чого вони разом провели час в авто за розмовами.

"Їхав зі знімань о 23 годині, заїхав дорогою за квітами і заїхав до тієї людини, з якою я зустрічаюся. Ми в авто, бо в неї дитина спала вдома, посиділи. У нас було таке романтичне побачення", - ділиться ведучий.

Квіти, які Слава Дьомін подарував загадковій обраниці / Фото: instagram.com/slavademin_official

Не став Слава Дьомін розповідати, чи пов'язана його обраниця з шоубізнесом. Шоумен лиш загадково відповідає: "Всі ми творчі люди. Хтось любить малювати, хтось співати".

Також ведучий вирішив поки що тримати в таємниці, як познайомився з коханою. Утім, Дьомін пообіцяв згодом розкрити всі секрети: "Поки це секрет, я потім якось розповім".

Відомий радіоведучий Слава Дьомін ексклюзивно розповів про свої стосунки! – ЖВЛ представляє

Нагадаємо, нещодавно Слава Дьомін вперше розповів, як в його обраниці стався викидень. Ведучий зізнався, що це був дуже болісний досвід.

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