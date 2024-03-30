Відомий ведучий заявив, що зустрічався з Олею Поляковою і показав їхні інтимні фото

Влад Міцкевич запевняє, що був у стосунках з артисткою рік.
Відомий TikTok блогер та ексучасник шоу "Мастер Шеф" Владислав Міцкевич шокував, що мав стосунки зі співачкою Олею Поляковою.
Вночі на своїй сторінці в Instagram Міцкевич запостив неоднозначні сторіз, які буцімто підтверджують роман між ним та артисткою. Блогер, який з Поляковою вів кулінарний проєкт "Він готує, вона керує", заявив, що рік зустрічався з артисткою та показав квартиру, в якій вони нібито жили разом:
"Півроку у цій квартирі, у мене лежить контракт, я можу показати. Скільки вона тут сторіз записала з цього ракурсу, з такого. Для вас це був секрет. Ось вона приїхала до кінця забирати свої речі, вона з*балася з нашого дому. Наступні сторіз доказ, що ми разом були", - сказав Міцкевич, а також демонстративно викинув з вікна туфлі, які нібито належать Поляковій.
Разом з тим Міцкевич опублікував кадри, на яких обіймається та цілується нібито з Поляковою.
Зазначимо, що на ранок блогер видалив всі сторіз, у яких розповідав про роман нібито з Поляковою.
Тим часом зірковий блогер-пліткар Богдан Беспалов звернувся до Влада Міцкевича за коментарем, аби той пояснив, що це було вночі. На що він лакончіно відповів, що йому "шкода туфлі".
Зауважимо, що сама Оля Полякова поведінку свого ексколеги поки ніяк не прокоментувала.
Нагадаємо, що Оля Полякова та Влад Міцкевич потоваришували після кулінарного проєкту "Він готує, вона керує". У березні 2023 року Полякова з’явилася на допрем’єрному показі українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" разом з Міцкевичем.
Також в Instagram блогера є відео зі старшою донькою Полякової Машею. Окрім того, днями Міцкевич заступився за Полякову у конфлікті з кухарем Євгеном Клопотенком, який розкритикував її творчість і назвав "дивною людиною".
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