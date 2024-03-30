Відомий ведучий заявив, що зустрічався з Олею Поляковою і показав їхні інтимні фото

Влад Міцкевич запевняє, що був у стосунках з артисткою рік.

Відомий TikTok блогер та ексучасник шоу "Мастер Шеф" Владислав Міцкевич шокував, що мав стосунки зі співачкою Олею Поляковою.

Вночі на своїй сторінці в Instagram Міцкевич запостив неоднозначні сторіз, які буцімто підтверджують роман між ним та артисткою. Блогер, який з Поляковою вів кулінарний проєкт "Він готує, вона керує", заявив, що рік зустрічався з артисткою та показав квартиру, в якій вони нібито жили разом:

"Півроку у цій квартирі, у мене лежить контракт, я можу показати. Скільки вона тут сторіз записала з цього ракурсу, з такого. Для вас це був секрет. Ось вона приїхала до кінця забирати свої речі, вона з*балася з нашого дому. Наступні сторіз доказ, що ми разом були", - сказав Міцкевич, а також демонстративно викинув з вікна туфлі, які нібито належать Поляковій.

Відомий блогер заявив, що мав роман з Олею Поляковою

Разом з тим Міцкевич опублікував кадри, на яких обіймається та цілується нібито з Поляковою.

Оля Полякова та Влад Міцкевич / Фото: instagram.com/mitskevychvlad

Оля Полякова та Влад Міцкевич / Фото: instagram.com/mitskevychvlad

Оля Полякова та Влад Міцкевич / Фото: instagram.com/mitskevychvlad

Зазначимо, що на ранок блогер видалив всі сторіз, у яких розповідав про роман нібито з Поляковою.

Тим часом зірковий блогер-пліткар Богдан Беспалов звернувся до Влада Міцкевича за коментарем, аби той пояснив, що це було вночі. На що він лакончіно відповів, що йому "шкода туфлі".

Влад Міцкевич про свої сторіз / Фото: BespaLOVmedia

Зауважимо, що сама Оля Полякова поведінку свого ексколеги поки ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо, що Оля Полякова та Влад Міцкевич потоваришували після кулінарного проєкту "Він готує, вона керує". У березні 2023 року Полякова з’явилася на допрем’єрному показі українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" разом з Міцкевичем.

Оля Полякова та Влад Міцкевич на світському заході

Також в Instagram блогера є відео зі старшою донькою Полякової Машею. Окрім того, днями Міцкевич заступився за Полякову у конфлікті з кухарем Євгеном Клопотенком, який розкритикував її творчість і назвав "дивною людиною".

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