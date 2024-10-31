Відомий ведучий зізнався, що робить платні інтерв'ю, і назвав приголомшливу суму

Шоумен розповів, як відома жінка заплатила йому за випуск на YouTube-каналі.

Відомий ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін, який нещодавно розсекретив свій роман, зізнався, що робить платні інтерв'ю.

Шоумен відверто поділився, що має в кар'єрі досвід, коли гостя платила йому за випуск розмови з нею на його YouTube-каналі. Вона дала Дьоміну близько 3 тисяч доларів. Слава інтерв'ю записав та опублікував. Врешті, воно набрало чимало переглядів. Щоправда, потім ця гостя пропонувала гроші, аби видалити випуск.

"У мене є інтерв'ю, за яке гостя заплатила. Воно вийшло, зібрало багато переглядів, понад 100 тисяч, а потім гостя просила його видалити і готова була ще раз заплатити за це. Якщо в доларах, то заплатили, напевно, до 3 тисяч", - зізнався Дьомін на проєкті "Ранок у великому місті".

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Щоправда, ведучий не став розсекречувати, з ким саме робив платні інтерв'ю, адже, за його словами, це неетично. Утім, Дьомін зізнався, що ця жінка є доволі відомою. На запитання журналістки, чи це була співачка СолоХа, шоумен заперечив.

"Я не скажу, хто це. Це буде неетично стосовно цієї гості. Ні, це не співачка СолоХа", - відповів ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Слава Дьомін вперше розповів, як у його обраниці стався викидень. Шоумен зізнався, що такий болісний досвід було переживати тяжко.

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