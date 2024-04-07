Відомого 27-річного американського актора знайшли мертвим у лісі США – подробиці

Американський актор, відомий за роллю в серіалі "1923", Коул Брігс Пленті був знайдений мертвим у лісі Канзасу, США.

Тіло 27-річної зірки без ознак життя було знайдене 5 квітня, пише ВВС. Незадовго до інциденту Коул зник з радарів та не "з'явився на зустрічі зі своїм агентом для телешоу, що було нехарактерно для нього". Внаслідок цього родина актора звернулася до місцевих правоохоронних органів.

Коул Брігс Пленті. Фото: Instagram Коула Брігса Пленті

Своєю чергою, поліція встановила, що востаннє актора бачили тиждень тому, коли він прямував з одного штату до іншого. До слова, Брігс Пленті покинув місто саме після того, як до поліції зателефонувала невідома жінка, яка стала жертвою домашнього насильства. Під час розслідування його визнали причетним до цього і, за свідченнями поліції, зірку навіть були готові заарештувати, адже вони мали "достатньо підстав" для цього.

"За допомогою камер спостереження у ході розслідування було встановлено, що Брінгс Пленті виїхав з міста відразу після інциденту з жінкою. Цей інцидент пов'язаний зі звинуваченнями в домашньому насильстві", - прокоментувала поліція.

Читайте також: