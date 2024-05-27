Відомого американського актора застрелили просто на вулиці – подробиці

Зірка серіалів "Головний госпіталь" і "Світ Дикого Заходу" Джонні Вактор був застрелений грабіжниками.

Інцидент трапився 25 травня у Лос-Анджелесі. Про це пише Variety. Як повідомляють правоохоронні органи, у суботу вночі було зафіксовано групу з трьох невідомих осіб, які намагалися поцупити запчастину з автівки актора. Так, Джонні вибіг розібратися у ситуації й стати на заваді. Втім, один зі злочинців у цей момент вистрелив у зірку. 37-річного Вактора було госпіталізовано. На жаль, від серйозної травми він помер у лікарні. Розслідування справи триває.

Джонні Вактор / Фото: Associated Press

Сумну звістку вже підтвердив агент актора Девід Шауль.

"Джонні Вектор був неймовірною людиною. Це не просто талановитий актор, відданий своїй справі, але й справжній взірець для тих, хто його знав. Він вирізнявся свлєю наполегливістю та ніколи не падав духом. Під час злетів і падінь у складній професії він завжди тримав планку і продовжував удосконалюватися. Наш час з Джонні був привілеєм, який ми б побажали кожному. Він буквально віддав би вам свою останню сорочку. Після більш ніж десяти років разом він назавжди залишить сум у наших серцях", - зазначив Шауль.

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