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Відомого американського репера жорстоко побили у ванній спортзали – відео

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
577
Час на прочитання
2 хв
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Відомого американського репера жорстоко побили у ванній спортзали – відео

Tekashi 6ix9ine / Фото: Associated Press

Після нападу Tekashi 6ix9ine госпіталізували до лікарні.

Скандально відомого американського репера Tekashi 6ix9ine жорстоко побили у ванній спортзали в Південній Флориді.

У Мережі з'явилося відео, на якому видно, як двоє хлопців повалили 26-річного виконавця на плитку і б'ють ногами. Артист у цей момент був без охорони. Як передає видання TMZ, співробітники спортзали почули шум і повідомили менеджера. На місце події викликали поліцію та швидку допомогу.

Tekashi 6ix9ine зі значними травмами на машині швидкої госпіталізували. Факт побиття репера підтвердив його адвокат Ленс Лазарро. Він зазначив, що музикант отримав численні травми обличчя та забої.

Зазначимо, що 2019 року Tekashi 6ix9ine був засуджений до двох років ув'язнення за участь у злочинній банді. Окружний суд Нью-Йорка звинуватив артиста у злочинах, скоєних у складі банди Nine Trey Gangsta Bloods. Репера засудили за дев'ятьма звинуваченнями, включаючи рекет, торгівлю наркотиками та злочини із застосуванням вогнепальної зброї. Та Tekashi 6ix9ine  отримав скорочений термін ув'язнення після співпраці з федеральною владою задля ув'язнення його соратників.

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Дата публікації
Перегляди
577
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