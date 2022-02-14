Відомого російська актора госпіталізували до психлікарні – ЗМІ

У актора діагностували біполярний розлад.

Відомий російський актор Валерій Ніколаєв опинився в центрі скандалу.

До слова, нещодавно артиста затримали правоохоронці за те, що він їздив за кермом у стані алкогольного сп'яніння та без посвідчення водія.

У камері у Ніколаєва стався конфлікт з іншим затриманим, 27-річним громадянином Таджикистану. Пізніше артист розповів, що чоловік облив його окропом

Валерій Ніколаєв / www.kino-teatr.ru

"Затриманий актор Валерій Ніколаєв написав на кривдника заяву. Проте пізніше артист став неадекватно поводитися і лякати своєю поведінкою інших затриманих. Лікарі, які прибули на допомогу актору, вирішили викликати на місце бригаду психіатричної допомоги. Санітари, які приїхали на виклик, госпіталізували артиста до психіатричної лікарні", - повідомила джерело в правоохоронних органах виданню kp.ru.

Наразі актор перебуває в одній із психіатричних лікарень Москви. Також повідомляється, що лікарі діагностували у нього біполярний розлад.

До слова, дружина ж Ніколаєва, Ельміра, все заперечує.

"Звідки це, скажіть, будь ласка? Звідки це все раптом? Що за маячня? Ну годі вже... Ну, правда", - повідомила дружина, пише starhit.ru.

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