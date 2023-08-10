Відомого російського актора не пустили до Грузії через підтримку Путіна

Відомого російського актора-путініста, зірку серіалу "Універ" Віталія Гогунського не пустили до Грузії.

Як повідомляє низка РосЗМП, Гогунський прилетів до країни, аби взяти участь в одному з телевізійних проєктів. Проте артиста не випустили з аеропорту і завели у літак під прикордонним конвоєм в аеропорту Тбілісі. Інформацію про те, що Гогунського розгорнули з Грузії назад до росії підтвердив й директор артиста Табріз Шахіді.

У Мережі з'явилися кадри з сумним Гогунським, який зворотнім рейсом з Тбілісі летить у Москву.

Віталій Гогунський в аеропорту Тбілісі

Директор актора додав, що таке рішення влада Грузії прийняла через політичні причини. Як відомо, з початком повномасштабної війни Віталій Гогунський, який, до речі родом з Кременчуга, підтримав криваву політику путіна та геноцид українців. На одному з російських шоу Гогунський заявляв, що людям на Майдані Незалежності давали наркотики. Не гребував артист-путініст і поїздками на окуповані українські території, де 2022 року просто на фронті розважав російських загарбників.

Віталій Гогунський 2022 року розважав окупантів на сході нашої країни

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще одна російська акторка Наталія Антонова вирізнилася рішенням відправити своїх синів воювати проти України.

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