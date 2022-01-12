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Відомого російського актора знайшли мертвим та оголеним на власній кухні

Відомого російського актора знайшли мертвим та оголеним на власній кухні

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Відомого російського актора знайшли мертвим та оголеним на власній кухні

Олексій Герилович

Олексію Гериловичу було 48 років.

Зірку серіалів "Глухар" та "Універ" Олексія Гериловича знайшли мертвим у Москві.

Оголене тіло російського актора виявили у його квартирі у Москві. Герилович декілька днів не виходив на зв'язок, після чого близькі забили тривогу. Тіло артиста знайшов його друг, який відкрив квартиру своїми ключами.

Олексій Герилович / ©
Олексій Герилович

Чоловік побачив Гериловича на кухні, а під ним був пакет з ліками. Наразі причину смерті встановлює експертиза. За попередніми даними, кримінальних слідів на тілі Гериловича правоохоронці не виявили.

Олексію Гериловичу було 48 років.

Олексій Герилович / ©
Олексій Герилович

Зазначимо, що багато хто пам'ятає актора за ролями у серіалах "Глухар", "Домашній арешт", "Інтерни", "Карпов", "Милодрама", "Балабол", "БУМЕРанг", "Адвокат".

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