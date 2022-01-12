Відомого російського актора знайшли мертвим та оголеним на власній кухні

Олексію Гериловичу було 48 років.

Зірку серіалів "Глухар" та "Універ" Олексія Гериловича знайшли мертвим у Москві.

Оголене тіло російського актора виявили у його квартирі у Москві. Герилович декілька днів не виходив на зв'язок, після чого близькі забили тривогу. Тіло артиста знайшов його друг, який відкрив квартиру своїми ключами.

Олексій Герилович

Чоловік побачив Гериловича на кухні, а під ним був пакет з ліками. Наразі причину смерті встановлює експертиза. За попередніми даними, кримінальних слідів на тілі Гериловича правоохоронці не виявили.

Олексію Гериловичу було 48 років.

Олексій Герилович

Зазначимо, що багато хто пам'ятає актора за ролями у серіалах "Глухар", "Домашній арешт", "Інтерни", "Карпов", "Милодрама", "Балабол", "БУМЕРанг", "Адвокат".

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