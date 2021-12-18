Відомого російського коміка госпіталізували до лікарні з серйозним ураженням легень

Відомого російського коміка госпіталізували до лікарні з серйозним ураженням легень

Зірка хворіє на коронавірус.

Відомого російського коміка та телеведучого Тимура Батрудінова госпіталізували до лікарні.

До слова, зірка ще на початку грудня заразився коронавірусом. Спочатку він намагався вилікуватися вдома. Тимур скаржився лише на кашель та слабкість. Втім, стан артиста погіршився.

Коміка госпіталізували до лікарні. Там йому зробили комп’ютерну томографію. Після обстеження виявилося, що в Тимура 25-50% ураження легень, пише Telegram-канал Mash.

Тимур Батрудінов / instagram.com/timurbatrutdinov

Наразі Батрудінов перебуває під наглядом лікарів. Медики оцінюють його стан як середньої важкості.

До слова, зірка не виходить на зв’язок зі своїми прихильниками від кінця листопада.

Нагадаємо, Тимур Батрудінов – відомий російський комік. Зірка від 2005 року бере участь у телепроєкті Comedy Club, де виступає в дуеті з Гаріком Харламовим.

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