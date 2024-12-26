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Відомого російського оперного співака родом із України покарали за підтримку війни

Відомого російського оперного співака родом із України покарали за підтримку війни

Василь Герелло

Виконавця засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відомого російського оперного співака Василя Герелло, який родом з Чернівецької області, покарали за підтримку війни в Україні.

Як повідомляється на сайті Вінницького міського суду, виконавця визнали винним у порушенні ч. 2 ст. 110 та ст. 436 КК України. Зокрема, йдеться про умисні дії Герелло, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, що встановлений Конституцією. Суд розглянув справу та визнав співака винним. Артиста заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке повинно перейти на користь держави.

"Судом встановлено, що обвинувачений ― російський діяч у сфері музичного мистецтва, маючи вплив на суспільну думку, спонукав до змін меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України", - йдеться в повідомлення.

Василь Герелло / ©
Василь Герелло

Також зазначається, що Василь Герелло знав про наявність обвинувального акту на розгляді у суді, але на засіданні не з'явився. Наразі вирок поки не набув законної чинності.

Нагадаємо, нещодавно актор-путініст Володимир Машков поплатився за підтримку війни. Палкого прихильник путіна заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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