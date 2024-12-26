Відомого російського оперного співака родом із України покарали за підтримку війни

Виконавця засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відомого російського оперного співака Василя Герелло, який родом з Чернівецької області, покарали за підтримку війни в Україні.

Як повідомляється на сайті Вінницького міського суду, виконавця визнали винним у порушенні ч. 2 ст. 110 та ст. 436 КК України. Зокрема, йдеться про умисні дії Герелло, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, що встановлений Конституцією. Суд розглянув справу та визнав співака винним. Артиста заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке повинно перейти на користь держави.

"Судом встановлено, що обвинувачений ― російський діяч у сфері музичного мистецтва, маючи вплив на суспільну думку, спонукав до змін меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України", - йдеться в повідомлення.

Василь Герелло

Також зазначається, що Василь Герелло знав про наявність обвинувального акту на розгляді у суді, але на засіданні не з'явився. Наразі вирок поки не набув законної чинності.

Нагадаємо, нещодавно актор-путініст Володимир Машков поплатився за підтримку війни. Палкого прихильник путіна заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: