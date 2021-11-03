Відомого російського репера заарештували після звинувачень у зґвалтуванні

Він перебуватиме у СІЗО щонайменше два місяці.

Суд заарештував російського репера Yung Trappa за підозрою в зґвалтуванні.

Як пише Telegram-канал Mash, він перебуватися у СІЗО щонайменше два місяці. Сам же репер заперечує й далі свою провину. Він говорить, що все відбулося за обопільною згодою.

Yung Trappa заарештували / скріншот з відео

До слова, Владислава Ширяєва затримали вчора, 2 листопада. До поліції звернулася 18-річна дівчина, на ім'я Аліна. Вона розповіла, що в ніч на Геловін вони компанією поїхали до орендованого котеджу під Санкт-Петербургом. Дівчина випила декілька келихів шампанського та пішла спати. Пізніше до кімнати зайшов репер та зґвалтував її.

Зазначимо, що Владислав Ширяєв, він же Yung Trappa раніше був двічі судимий за наркотики. 2014-го йому дали чотири роки умовно за зберігання, а 2015-го його затримали за зберігання та розповсюдження наркотиків. Вдруге йому дали п'ять з половиною років за ґратами. З в'язниці Yung Trappa продовжував творити та випускати треки.

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