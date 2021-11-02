Відомого російського репера затримали за зґвалтування

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Російського репера Yung Trappa затримали за звинувачення у зґвалтуванні.

Як передає Telegram-канал Mash, до поліції звернулася 18-річна дівчина на ім'я Аліна. Вона розповіла, що познайомилася з музикантом у соцмережі, вони п'ять разів ходили на побачення, а на Геловін у компанії п'ятьох хлопців та трьох дівчат поїхали до орендованого котеджу під Санкт-Петербургом.

Далі, розповідає Аліна, вона випила декілька келихів шампанського та пішла спати. О 4 ранку до її кімнати, де вона перебувала з подругою зайшов Yung Trappa і зґвалтував дівчину. Після цього потерпіла втекла та подала на артиста до поліції.

Yung Trappa / instagram.com/official_yung_trappa

Своєю чергою музикант має іншу версію. У нього були стосунки з Аліною, а цій ситуації передувала сварка і розставання. Мовляв, все що сталося у будинку, відбулося за обопільною згодою. Це нібито також може підтвердити власник будинку, який наступного дня вранці бачив дівчат і на запитання: "Чи все добре?" – вони відповіли: "Так".

Наразі Yung Trappa затримали, він у відділі поліції з адміністративного протоколу. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Зазначимо, що Владислав Ширяєв, він же Yung Trappa раніше був двічі судимий за наркотики. 2014-го йому дали чотири роки умовно за зберігання, а 2015-го його затримали за зберігання та розповсюдження наркотиків. Вдруге йому дали п'ять з половиною років за ґратами. З в'язниці Yung Trappa продовжував творити та випускати треки.

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