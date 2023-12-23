Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відомого співака-путініста відмовилися пропускати до Молдови через російське громадянство: подробиці

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
634
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відомого співака-путініста відмовилися пропускати до Молдови через російське громадянство: подробиці

Іраклій Пірцхалав

Прикордонники зганьбили росіянина Іраклія Пірцхалава.

Російського співака-путініста Іраклія Пірцхалава не пропустили до Молдови та принизили на кордоні за його громадянство.

Прихильник диктаторського режиму хотів відіграти свої концерти у декількох містах Молдови. Втім, молдовські прикордонники не пропустили путініста, побачивши його паспорт РФ. Пірцхалав відправився назад до Москви.

Своєю чергою, прикордонники не пояснили Іраклію, чому вони так зробили. Лише попросили "не ображатися". До слова, путініст так до кінця і не зрозумів у чому річ. Як повідомляють російські ЗМП (засоби масової пропаганди), кремлівський пропагандист вважає, що його втягнули у "політичні розбірки" і "дали вказівку зверху".

Іраклій Пірцхалав / ©
Іраклій Пірцхалав

У своєму фотоблогу Пірцхалав, який підтримує геноцид українців, встиг прокоментувати ситуацію й побідкатися на несправедливість. Вкотре пропагандист вирізнився своєю брехнею і запевнив, що його "дуже люблять і чекають в Молдові" й навіть почав розкидатися цинічними вибаченнями за скасування концертів. І з натягнутою усмішкою додав, що ж насправді "їхав дарувати любов і щастя".

Іраклій Пірцхалав / ©
Іраклій Пірцхалав

"Я їхав дарувати людям щастя та любов! І все. Але з якоїсь причини зверху було дано вказівку не пускати", – пожалівся пропагандист Іраклій.

Нагадаємо, нещодавно ще один прокремлівський блазень Філіп Кіркоров зізнався, що йому відмовили у продажі коштовних речей. Всесвітньо відомий дім моди Balenciaga заніс його в особливий список путіністів.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
634
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація