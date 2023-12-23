Російського співака-путініста Іраклія Пірцхалава не пропустили до Молдови та принизили на кордоні за його громадянство.

Прихильник диктаторського режиму хотів відіграти свої концерти у декількох містах Молдови. Втім, молдовські прикордонники не пропустили путініста, побачивши його паспорт РФ. Пірцхалав відправився назад до Москви.

Своєю чергою, прикордонники не пояснили Іраклію, чому вони так зробили. Лише попросили "не ображатися". До слова, путініст так до кінця і не зрозумів у чому річ. Як повідомляють російські ЗМП (засоби масової пропаганди), кремлівський пропагандист вважає, що його втягнули у "політичні розбірки" і "дали вказівку зверху".

Іраклій Пірцхалав

У своєму фотоблогу Пірцхалав, який підтримує геноцид українців, встиг прокоментувати ситуацію й побідкатися на несправедливість. Вкотре пропагандист вирізнився своєю брехнею і запевнив, що його "дуже люблять і чекають в Молдові" й навіть почав розкидатися цинічними вибаченнями за скасування концертів. І з натягнутою усмішкою додав, що ж насправді "їхав дарувати любов і щастя".

Іраклій Пірцхалав

"Я їхав дарувати людям щастя та любов! І все. Але з якоїсь причини зверху було дано вказівку не пускати", – пожалівся пропагандист Іраклій.

Нагадаємо, нещодавно ще один прокремлівський блазень Філіп Кіркоров зізнався, що йому відмовили у продажі коштовних речей. Всесвітньо відомий дім моди Balenciaga заніс його в особливий список путіністів.

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