Відомого українського репера пограбували в потягу Укрзалізниці, поки він спав: що вкрали

Український репер-захисник Олександр Ярмак, він же YARMAK, який служить у ЗСУ, розповів про неприємний інцидент, який стався з ним у потягу Укрзалізниці сполученням Дніпро-Київ.

Як зізнався YARMAK у сторіз своєї сторінки в Instagram, поки він спав, злодії його пограбували. У захисника викрали рюкзак, в якому був ноутбук, камера GoPro. YARMAK поділився, що злодії вночі відкрили його купе і спокійно потрапили до середини:

"Їхав потягом Дніпро-Київ, вночі злодії відкрили купе, вкрали рюкзак з ноутбуком, з GoPro. Так само в сусідньому вагоні в іноземців теж вкрали рюкзак, і вкрали ще у людини курточки і AirPods. Таке відчуття, ніби це відео записувалося десь у 98-му. Але це, на жаль, 2023 рік і ось такий сервіс надає "Укрзалізниця", яка я вже не вперше чую за останній час такі випадки", - поділився YARMAK.

Репера-захисника Ярмака пограбували у потягу Укрзалізниці – злодії залізли до купе

За словами артиста-військового, буквально вчора у потягу цього ж сполучення Дніпро-Київ у військового викрали всі речі: "І він вийшов просто у взутті, в штанах і футболці. Тому будьте обережні, стежте за своїми речами. Ну і, звісно, Укрзалізниця, - прийміть якісь дії", - звернувся до підприємства YARMAK.

Також репер дав пораду військовим, всю інформацію, яка є на їхніх гаджетах, берегти на одному носії, який знаходиться у безпечному місці:

"Так само порада для військових. Всю інформацію, яку ви записуєте на різні засоби, на GoPro, на телефони, планшети, ноутбуки – все зливайте на якийсь захищений носій, який перебуває у безпечному місці. Тому що у мене найцінніше, що я сьогодні втратив, це інформація, унікальні кадри з різних історичних військових подій на фронті, які, на жаль, вже ніяк я не зможу відновити і залишилось лише те, що було зняте на телефон", - розповів YARMAK.

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