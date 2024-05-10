Відомого українського співака в Києві зупинили працівники ТЦК – відео

Український мультиартист, співак і продюсер MONATIK зізнався, що його зупинили представники ТЦК у центрі Києва.

Так, артист потрапив на відео, яке активно почало ширитися Мережею. Зокрема, на кадрах видно, як поряд із зіркою стоять відповідні органи. Це трапилося на Хрещатику. Співак уже встиг прокоментувати чутки та підтвердив цю інформацію у своєму фотоблогу. За словами MONATIK, представники ТЦК перевірили у нього документи та запитали про оновлення даних. Артист також додав, що на рівні з іншими перебуває на військовому обліку.

У Києві співака MONATIK зупинили представники ТЦК

"Так, це правда. Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо запитали, чи оновив дані, та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані оновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами, і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік – відпустили", – зазначив MONATIK.

Нагадаємо, нещодавно український гуморист Володимир Жогло зізнався, чому його не взяли на службу до війська.

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