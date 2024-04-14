Відомого українського співака запідозрили в романі з піарницею: він відреагував

Популярного українського співака, лідера гурту "Без Обмежень" Сергія Танчинця запідозрили у романі з піарницею Юлією.

Приводом для таких підозр стало фото, де виконавець позує з піарницею на сцені. Зокрема, Сергій Танчинець обійняв жінку за талію та поцілував у шию. Тим часом Юлія усміхалася та теж обіймала музиканта.

Сергій Танчинець з піарницею / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

У коментарях під цим фото користувачі одразу почали підозрювати, що Сергій перебуває у стосунках із піарницею, мовляв, їхній знімок доволі пікантний, так ще й з інтимним поцілунком в шию. Окрім того, деякі зазначили, що саме через Юлію співак розлучився: "Та, заради кого я покинув дружину і дітей…".

Сергій Танчинець відреагував на скандальні коментарі. Він нічого не став відповідати, а лише залишив смайлик, що сміється. Таким чином музикант показав, як ставиться до подібних коментарів.

Допис Сергія Танчинця / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

За співака заступилися його підписники. Вони зазначили, що Сергій та Юлія – колеги та чудові друзі. Утім, раптом між ними таки і є романтичні стосунки, то це нікого не стосується.

Зазначимо, восени минулого року Сергій Танчинець здивував новиною, що розлучається з дружиною, з якою прожив у шлюбі 15 років. Нині колишня обраниця співака разом із дітьми живе в Японії. Нещодавно виконавець показував, як його 6-річний син за кордоном пішов до першого класу.

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