Відомого українського ведучого оштрафували через відсутність військового квитка: скільки він заплатив

Анатолій Анатоліч втретє спробував стати на військовий облік.
Український ведучий Анатолій Анатоліч сьогодні, 8 лютого, знову спробував стати на військовий облік.
Для знаменитості це вже третя спроба. У сторіз своєї сторінки в Instagram Анатоліч розмістив відео, як йшов до ТЦК.
Як зізнався ведучий, дорогою його зупинили і оштрафували через те, що в нього не було з собою військового квитка. Анатоліч поділився, що вартість штрафу становила 1700 грн.
Також Анатоліч прокоментував і роботу військового комісаріату, який згідно з інформацією, що вказана у Google, працює лише два рази на тиждень:
“По-перше, про графіки. Що в Google вказано, що ТЦК працює два рази на тиждень - вівторок і четвер, - він є неправильним. ТЦК насправді працює від понеділка до п’ятниці. Працює по буднях. По-друге, у мене не виявилося військового квитка. За це штраф 1700 грн, як за таке серйозне порушення на дорозі. І по-третє, виявилося, що я взагалі в Оболонському ТЦК рахуюся. Тому мені треба їхати туди і звідти зніматися з обліку”, - розповів Анатоліч про свою третю спробу стати на військовий облік.
Врешті, Анатолій Анатоліч хотів закрити це питання саме сьогодні, тому вирушив до Оболонського ТЦК. Та, за словами ведучого, там його попросили прийти завтра:
“Дістався я Оболоні. Відправили мене поки що: “Йди, гуляй”. Приходьте завтра. Тому завтра продовжиться мій квест. Завтра треба потрапити на Оболонь. стати в чергу. При чому черги різних кольорів. Мені потрібна синя черга. І потім, можливо, я доберуся до своїх документів на військовий облік”, - розповів ведучий.
Нагадаємо, раніше дружина Анатолія Анатоліча розповіла, чому він досі не може стати на військовий облік і про дві спроби чоловіка це зробити.
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