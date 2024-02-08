Відомого українського ведучого оштрафували через відсутність військового квитка: скільки він заплатив

Український ведучий Анатолій Анатоліч сьогодні, 8 лютого, знову спробував стати на військовий облік.

Для знаменитості це вже третя спроба. У сторіз своєї сторінки в Instagram Анатоліч розмістив відео, як йшов до ТЦК.

Як зізнався ведучий, дорогою його зупинили і оштрафували через те, що в нього не було з собою військового квитка. Анатоліч поділився, що вартість штрафу становила 1700 грн.

Анатолій Анатоліч сходив до ТЦК / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч сходив до ТЦК / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Також Анатоліч прокоментував і роботу військового комісаріату, який згідно з інформацією, що вказана у Google, працює лише два рази на тиждень:

“По-перше, про графіки. Що в Google вказано, що ТЦК працює два рази на тиждень - вівторок і четвер, - він є неправильним. ТЦК насправді працює від понеділка до п’ятниці. Працює по буднях. По-друге, у мене не виявилося військового квитка. За це штраф 1700 грн, як за таке серйозне порушення на дорозі. І по-третє, виявилося, що я взагалі в Оболонському ТЦК рахуюся. Тому мені треба їхати туди і звідти зніматися з обліку”, - розповів Анатоліч про свою третю спробу стати на військовий облік.

Анатолій Анатоліч сходив до ТЦК / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч сходив до ТЦК / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Врешті, Анатолій Анатоліч хотів закрити це питання саме сьогодні, тому вирушив до Оболонського ТЦК. Та, за словами ведучого, там його попросили прийти завтра:

“Дістався я Оболоні. Відправили мене поки що: “Йди, гуляй”. Приходьте завтра. Тому завтра продовжиться мій квест. Завтра треба потрапити на Оболонь. стати в чергу. При чому черги різних кольорів. Мені потрібна синя черга. І потім, можливо, я доберуся до своїх документів на військовий облік”, - розповів ведучий.

Анатолій Анатоліч розповів, чому втретє не зміг стати на військовий облік

Нагадаємо, раніше дружина Анатолія Анатоліча розповіла, чому він досі не може стати на військовий облік і про дві спроби чоловіка це зробити.

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