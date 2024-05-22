Відомого українського ведучого в Києві зупинили працівники ТЦК

Український ведучий Анатолій Анатоліч розповів, як його зупинили працівники ТЦК.

В Instagram шоумен поділився, що це сталося вранці, 22 травня, у Києві. Саме тоді ведучий віз дітей до школи. Анатоліча зупинили працівники ТЦК та запитували в нього про військовий квиток. Та наразі шоумен намагається його отримати.

"Віз дітей до школи, зупинили ТЦК на Варшавському шосе. Питали військовий квиток. Пояснив, що ще в процесі отримання", - поділився шоумен.

Допис Анатолія Анатоліча / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч також розповів, що вже записався до військкомату, аби оновити дані. До центру шоумен потрапить 24 травня.

Допис Анатолія Анатоліча / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Зазначимо, в Анатолія Анатоліча виникали труднощі, аби встати на військовий облік. Він декілька разів ходив до ТЦК, однак потрапити до центру йому не вдавалося, адже були завеликі черги, які повільно просувалися. До речі, за відсутність військового квитка Анатоліч навіть отримував штраф.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов розповідав про невдалий похід до ТЦК. Шоумен пояснив, чому не зміг оновити дані.

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