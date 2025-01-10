Відомого зіркового фотографа після підозри в педофілії садять за ґрати на понад 12 років

Відомий зірковий фотограф Олександр Ктиторчук постав перед судом і отримав вирок.

Річ у тім, що Ктиторчука вже понад чотири роки підозрювали у розбещенні та ґвалтуванні неповнолітніх. Відтак 2020 року Святошинський районний суд Києва обрав відомому фотографу Олександру Ктиторчуку запобіжний захід – два місяці за ґратами без права на заставу.

Врешті, через роки слідства суд таки підтвердив його провину й відповідно до закону постановив ув'язнити 60-річного Ктиторчука на 12 років і 10 місяців. Про це повідомляє Національна поліція України у Facebook. Сам фігурант підтвердив скоєння низки злочинів і відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду.

Олександр Ктиторчук / Фото: www.facebook.com/Національна поліція України

"Зловмисник неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв відносно них дії розпусного характеру. Чоловік змушував підлітків до участі у відвертих фотосесіях шляхом умовлянь, а також здійснюючи психологічний тиск. Поліцейські з’ясували, що обвинувачений здійснював протиправні дії, починаючи з 2011 року. Сексуальні злочини він скоював безпосередньо під час фотографування дівчат та в спеціально облаштованому автомобілі. Наразі вироком Оболонського районного суду міста Києва фотографа засуджено за сексуальні злочини до 12 років 10 місяців позбавлення волі. Крім того, фігуранту заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми строком на три роки", - йдеться у заяві.

До слова, Олександр Ктиторчук свого часу регулярно проводив фотосесії відомим зіркам українського шоубізнесу. Серед них – Оля Полякова, Тіна Кароль, Настя Каменських, Наталія Могилевська та інші. Крім того, брав участь у різноманітних телевізійних проєктах.

Олександр Ктиторчук / Фото: instagram.com/ktitorchuk

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